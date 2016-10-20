F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İngiliz temsilcisi Manchester United'la karşılaşıyor. Old Trafford Stadı'nda 22.05'te başlayan maçı Tivibu Spor 2 yayınlayıyor. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Sarı-lacivertli takım, Ada'dan puan ya da puanlarla dönmesi halinde ilk sırada olduğu gruptan çıkmak için büyük avantaj yakalayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Ozan Tufan ve yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Jeremain Lens, Manchester'a karşı forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte 3 puanlı Feyenoord, 1 puanı bulunan Zorya'yı sahasında ağırlayacak.





SAAT: 22.05

STAT: OLD TRAFFORD

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie

MAN UTD: De Gea, Darmian, Smalling, Bailly, Shaw, Carrick, Pogba, Mata, Rooney, Lingard, Martial.