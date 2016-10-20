  1. Kartal’dan müthiş zafer

Manchester United -

F.Bahçe, 1996’da evindeki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitirdiği, 2004’te 3-0 mağlup ettiği Manchester United’la Avrupa Ligi A Grubu 3. ında karşılaşıyor.

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu üçüncü ında bugün İngiliz temsilcisi Manchester United'la karşılaşıyor. Old Trafford Stadı'nda 22.05'te başlayan maçı Tivibu Spor 2 yayınlayıyor. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Sarı-lacivertli takım, Ada'dan puan ya da puanlarla dönmesi halinde ilk sırada olduğu gruptan çıkmak için büyük avantaj yakalayacak. 'de sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Ozan Tufan ve yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Jeremain Lens, Manchester'a karşı forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte 3 puanlı Feyenoord, 1 puanı bulunan Zorya'yı sahasında ağırlayacak.



SAAT: 22.05
STAT: OLD TRAFFORD
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie
MAN UTD: De Gea, Darmian, Smalling, Bailly, Shaw, Carrick, Pogba, Mata, Rooney, Lingard, Martial.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 21:03
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