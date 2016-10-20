  1. Yok mu düzeltecek bir babayiğit
  2. Kadiköy'den sonra Old Trafford'da da istifa sesleri

ını kızdıran görüntü!

'nin karşısında oynadığı silik futbol ve alınan ı kahrederken, Hollandalı yıldız Van Persie'nin maç sonu İngiliz oyuncularla çekti.

Fenerbahçe taraftarını kızdıran görüntü!
'nin Hollandalı yıldızı , eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarak, 522 gün sonra Old Trafford'da yeniden forma giydi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü atan Van Persie, 4-1'lik skorun ardından Old Trafford'da kahraman ilan edildi. Van Persie'nin golünü alkışlayan İngilizler, maç sonunda da Hollandalı oyuncu bağırlarına bastılar.

Van Persie'nin yenilgi sonrası 'lı oyuncularla ın büyük sine neden oldu.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 20 Ekim 2016, Perşembe 00:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar