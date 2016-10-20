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Efes & Darüşşafaka zorlu sınavda

Efes & Darüşşafaka zorlu sınavda
THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı sürüyor... Temsilcilerimizden Anadolu Efes zorlu Olympiakos deplasmanına çıkacak. Dostluk ve Barış Salonu'ndaki zorlu karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Darüşşafaka Doğuş ise sahasında İtalyan temsilcisi Emperio Armani Milano'yu saat 21.05'te konuk edecek. Diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank ise maçlarını yarın oynayacak.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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