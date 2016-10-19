Ülkem beni motive ediyor

Dünya SuperSport Şampiyonası'nda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve kariyerine 5. şampiyonluğu ekleyen Sofuoğlu, devletin ve milletin yanında olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Milli sporcu, "Cumhurbaşkanımızın telefonla sürekliarayıp yanımızda durması, bizi yaptığımızişe daha da bağlıyor. Verilen destekbaşarılı olmam gerektiğini hissettiriyorve bu güzel bir motivasyon sağlıyor.Türk sporcusu olarak kendimi dünyadakidiğer sporculara göre çok şanslı görüyorum" dedi.
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