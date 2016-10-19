Ülkem beni motive ediyor

Dünya SuperSport Şampiyonası'nda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve kariyerine 5. şampiyonluğu ekleyen Sofuoğlu, devletin ve milletin yanında olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Milli sporcu, "Cumhurbaşkanımızın telefonla sürekli arayıp yanımızda durması, bizi yaptığımız işe daha da bağlıyor. Verilen destek başarılı olmam gerektiğini hissettiriyor ve bu güzel bir motivasyon sağlıyor. Türk sporcusu olarak kendimi dünyadaki diğer sporculara göre çok şanslı görüyorum" dedi.