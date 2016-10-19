  1. Mehmet Öztürk toprağa verildi
  2. Eczacıbaşı Vitra&Vakıfbank rakiplerini ezdi geçti

Ülkem beni motive ediyor

Dünya şampiyonu Sofuoğlu, “Devletim ve milletim yanımda. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı” dedi

Ülkem beni motive ediyor
Dünya SuperSport Şampiyonası'nda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve kariyerine 5. şampiyonluğu ekleyen Sofuoğlu, devletin ve milletin yanında olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Milli sporcu, "Cumhurbaşkanımızın telefonla sürekli arayıp yanımızda durması, bizi yaptığımız işe daha da bağlıyor. Verilen destek başarılı olmam gerektiğini hissettiriyor ve bu güzel bir motivasyon sağlıyor. Türk sporcusu olarak kendimi dünyadaki diğer sporculara göre çok şanslı görüyorum" dedi.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar