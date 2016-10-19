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Şampiyonluk hasreti bitecek

Şampiyonluk hasreti bitecek
ARSENAL formasıyla çok iyi bir sezon geçiren taraftara mesaj yolladı. Türk yıldız, "Şampiyonluk hasretini bitireceğiz" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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