Mourinho diken üstünde

Manchester United’ın başına büyük umutlarla getirilen Mourinho ilk 8 haftalık performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Portekizli hocanın yönetimindeki Manchester United, City’nin 5 puan gerisine düştü.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın başına büyük umutlarla getirilen Jose Mourinho, ilk sekiz haftalık performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Dünya futbolunda transfer rekoru kırarak Fransız yıldız Paul Pogba'yı 90 milyon sterline kadrosuna katan, Henrikh Mkhitaryan ve Eric Bailly için kasasından 55 milyon sterlin çıkan Manchester United, ilk üç haftasını kayıpsız geçerek rakiplerine gözdağı verdiği sezonun sonraki haftalarında puan kayıplarına çare bulamıyor. İngiltere'deki kariyerinde ikinci Chelsea dönemi tatsız sona eren Mourinho'nun teknik direktörlük hayalini kurduğu Manchester United'daki performansı da ilk sekiz hafta göz önünde bulundurulduğunda iç açıcı görünmüyor. Dört galibiyet ve iki beraberlikle 14 puan toplayan ve lider Manchester City'nin beş puan gerisinde yedinci sırada yer alan Manchester United'ın durumu, Portekizli teknik adamın göreve geldiği yeni kulüplerindeki ilk sezonları arasında en kötü istatistiklerden biri olarak dikkat çekiyor. Yönetimin Mourinho ile yollarını ayırma ihtimali giderek güçleniyor.
KOLTUĞU SALLANTIDA
Sezon başında Manchester United'ın başına getirilen Mourinho hayal kırıklığı yaşattı. Yönetimin Portekizli hocayı ilk devre bitmeden göndermeyi planladığı gelen bilgiler arasında.
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