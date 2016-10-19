Enes Ünal’la birlikte Avrupa’da zirvede!

Bu sezon takımlarını sırtlayan Twente'li Enes Ünal ve GalatasaraylıBruma, Avrupa liglerinde forma giyen dünyaca ünlü rakiplerini sollayıp zirveye çıkmayı başardı.
3 GOL VE 3 ASİST! Bruma bu sezon 3 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi ve takımını 6 golünde doğrudan rol oynadı. Genç oyuncu bu alanda SüperLig'in zirvesinde yer alırken, 22 yaşının altında Avrupa'daki genç yıldız adayları arasında da 3. sırada kendine yer buldu.
ENES ÜNAL'DAN 7 GOL Süper Lig ile birlikte, Avrupa'nın ilk 6 büyük ligi dikkate alındığında 22 yaşının altında takımına gol ve asist toplamı olarak takımına en çok katkı sağlayan isim, Twente'de fırtına gibi esen Enes Ünal oldu. Manchester City'nin yıldızı RaheemSterling ise bu alanda zirvedeki Enes Ünal ile 3. sıradaki Bruma arasında yer alıyor. İngiliz yıldız bu sezon ligde City formasıyla sahaya çıktığı maçlarda 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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