Enes Ünal’la birlikte Avrupa’da zirvede!

Bu sezon takımlarını sırtlayan Twente'li Enes Ünal ve Galatasaraylı Bruma, Avrupa liglerinde forma giyen dünyaca ünlü rakiplerini sollayıp zirveye çıkmayı başardı.



3 GOL VE 3 ASİST!

Bruma bu sezon 3 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi ve takımını 6 golünde doğrudan rol oynadı. Genç oyuncu bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, 22 yaşının altında Avrupa'daki genç yıldız adayları arasında da 3. sırada kendine yer buldu.



ENES ÜNAL'DAN 7 GOL

Süper Lig ile birlikte, Avrupa'nın ilk 6 büyük ligi dikkate alındığında 22 yaşının altında takımına gol ve asist toplamı olarak takımına en çok katkı sağlayan isim, Twente'de fırtına gibi esen Enes Ünal oldu. Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling ise bu alanda zirvedeki Enes Ünal ile 3. sıradaki Bruma arasında yer alıyor. İngiliz yıldız bu sezon ligde City formasıyla sahaya çıktığı maçlarda 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.