En iyi sonucu alacağız

Kartal THY'nin Beşiktaşrenkleriyle giydirdiğiuçakla uçakla İtalya'yahareket etti. Siyah-Beyazlıkafile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayöneticiler,futbolcular veteknik heyetin katılımıylagerçekleştirilentörenin ardından İtalya'yagitti. Bu aradaBeşiktaş için tahsisedilen uçak apronagirdiğinde THYtarafından BeşiktaşMarşı'nın çalınmasıdikkat çekti.
BİZ DE KUVVETLİYİZ
Burada konuşan FikretOrman, "Napoli ile zor bir karşılaşmaoynayacağız. Grubunlideri bir takımla onların sahasındakarşılaşacağız. Onlar daiyi gidiyor ama Beşiktaş çokkuvvetli bir takım. En iyi sonucualmaya çalışacağız. Galibiyetbekliyoruz" dedi. OrmanNapoli'nin kazanması halindegruptan çıkmayı garantileyeceğinisöyleyerek, "Napoli'yibiraz bekleteceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.