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En iyi sonucu alacağız

Kartal ’nin renkleriyle giydirdiği uçakla İtalya’ya gitti. Orman, “Napoli önünde en iyi sonucu alacağız” ifadesini kullandı

En iyi sonucu alacağız
Kartal THY'nin Beşiktaş renkleriyle giydirdiği uçakla uçakla İtalya'ya hareket etti. Siyah-Beyazlı kafile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yöneticiler, futbolcular ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından İtalya'ya gitti. Bu arada Beşiktaş için tahsis edilen uçak aprona girdiğinde THY tarafından Beşiktaş Marşı'nın çalınması dikkat çekti.

BİZ DE KUVVETLİYİZ
Burada konuşan Fikret Orman, "Napoli ile zor bir karşılaşma oynayacağız. Grubun lideri bir takımla onların sahasında karşılaşacağız. Onlar da iyi gidiyor ama Beşiktaş çok kuvvetli bir takım. En iyi sonucu almaya çalışacağız. Galibiyet bekliyoruz" dedi. Orman Napoli'nin kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyeceğini söyleyerek, "Napoli'yi biraz bekleteceğiz" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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