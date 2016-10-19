Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Benfica ve Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, grup lideri Napoli ile bu gece deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 186 maçın 68'ini kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 233 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 262 gol gördü. Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 93 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 18'inde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
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DIŞ SAHADA 100. GOLÜNÜ ARAYACAK
Napoli karşısında puan arayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki dış saha maçlarında ayrıca 100. golünü atmaya çalışıyor. Şu ana dek deplasmanda 99 gol atan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bulacağı olası ilk golle 100. golüne ulaşacak. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'daki dış saha karşılaşmalarında kalesinde 171 gol gördü.
SAAT: 21.45 STAT: SAN PAOLO HAKEM: Sergey KARESEV BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Necip, Tolgay, Adriano, Quaresma, Aboubakar..
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