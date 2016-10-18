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Pereira bile mumla aranıyor

geçen sezondan 5 puan eksik topladı...

Pereira bile mumla aranıyor
Süper Lig'de 7 maçta 9 puan alabilen Fenerbahçe, oldukça eleştiri alan geçen sezon performansını bile aratıyor... Sarı-Lacivertliler, tartışılan teknik adam Vitor Pereira yönetiminde geçen sezon 7 maçta 14 puan toplamıştı. , bu periyodu Ersun Yanal yönetiminde 16 puan, İsmail Kartal yönetiminde ise 13 puanla geçmişti.
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