Messi & Ronaldo’yu solladı

Enes Ünal, Hollanda'da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor... Kiralık olarak formasını giydiği Twente'de harika bir performans sergileyen genç futbolcu, attığı 7 golle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
İLK SIRADA CAVANI VAR Enes Ünal bu performansıyla Avrupa'nın en golcü isimleri arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında 8 golü bulunan PSG'li EdinsonCavani, Kortrijk'ten Idriss Saadi ve Krasnodar'dan Fedor Smolov yer alırken, Enes Ünal da 7 golle bu isimleri takip etti.
ADA BASINI YAKIN TAKİPTE
Bu sezon 5 golü olan Lionel Messi ve 2 gol atabilen Cristiano Ronaldo'yu bile sollayan Enes Ünal bu performansıyla tüm Avrupa'nın gündemine oturdu. Özellikle Ada basını, milli futbolcuyu çok yakından takip ediyor.
HAKAN VE YUNUS DA BOŞ GEÇMEDİ! Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve YunusMallı da bu hafta ağları sarsmayı başardı. Hakan, Leverkusen'in deplasmanda W.Bremen'e 2-1 yenildiği maçta golünü attı. Yunus ise Mainz'ın evinde Darmstad'ı 2-1 yendiği maçı boş geçmedi.
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