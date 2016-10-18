İlk maçtan fiyasko!

Fenerbahçe' de geçen sezondan beri çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Van Persie, Alanyaspor maçında Teknik Direktör Advocaat tarafından ilk kez 10 numara pozisyonunda oynatıldı.



MÜCADELE EDEMİYOR

Ancak Hollandalı futbolcu mücadele gücünden yoksun, dağınık ve istikrarsız bir görüntü vererek beklentilere bir türlü karşılık vermeyi başaramadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ve futbol otoriteleri ise, "Van Persie bu haliyle asla 10 numara pozisyonunda olamaz. Daha ilk maçtan fiyasko. Advocaat macera aramasın. Her şey çok açık belli" şeklinde görüş bildirdi.