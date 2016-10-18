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İlk maçtan fiyasko!

Advocaat’ın Alanyaspor önünde ilk kez 10 numara pozisyonunda oynattığı Van Persie kötü performansıyla çok büyük bir tepki topladı

İlk maçtan fiyasko!
Fenerbahçe' de geçen sezondan beri çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Van Persie, Alanyaspor maçında Teknik Direktör Advocaat tarafından ilk kez 10 numara pozisyonunda oynatıldı.

MÜCADELE EDEMİYOR
Ancak Hollandalı futbolcu mücadele gücünden yoksun, dağınık ve istikrarsız bir görüntü vererek beklentilere bir türlü karşılık vermeyi başaramadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ve futbol otoriteleri ise, "Van Persie bu haliyle asla 10 numara pozisyonunda olamaz. Daha ilk maçtan fiyasko. Advocaat macera aramasın. Her şey çok açık belli" şeklinde görüş bildirdi.
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