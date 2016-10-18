İlk maçtan fiyasko!

Fenerbahçe' de geçen sezondan beri çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Van Persie, Alanyaspor maçında Teknik Direktör Advocaat tarafından ilk kez 10 numara pozisyonunda oynatıldı.
MÜCADELE EDEMİYOR
Ancak Hollandalı futbolcu mücadele gücünden yoksun, dağınık ve istikrarsız bir görüntü vererek beklentilere bir türlü karşılık vermeyi başaramadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ve futbol otoriteleri ise, "VanPersie bu haliyle asla 10 numarapozisyonunda olamaz. Dahailk maçtan fiyasko. Advocaatmacera aramasın. Her şey çokaçık belli" şeklinde görüş bildirdi.
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