Fenerbahçe’de başlar önde!

F.Bahçe Manchester United maçının hazırlıklarına başladı. Alanyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenarasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Bu arada Alanyaspor maçında alınan beraberlik nedeniyle futbolcuların başlarının önde olduğu gözden kaçmadı.