Devler Ligi’nde en iyi gol Quaresma’nın

Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta maçları sonunda Beşiktaş'tanRicardo Quaresma'nınfrikik golü haftanın golü seçildi.Quaresma, Beşiktaş ile DinamoKiev arasında Vodafone Arena'daoynanan Şampiyonlar Ligi BGrubu 2. maçının 29. dakikasındaattığı gol ile takımını öne geçirmişti.Quaresma'nın gola UEFA tarafındanmanşetlere taşınmıştı. Yapılanoylama sonrasında yüzde 36oy alan Portekizli futbolcunungolü haftanın golü seçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.