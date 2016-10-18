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Devler Ligi’nde en iyi gol ’nın

Şampiyonlar Ligi’nde Ricardo ’nın Kiev’e attığı gol 2. haftanın en güzel golü ilan edildi

Devler Ligi’nde en iyi gol Quaresma’nın
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları sonunda Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'nın frikik golü haftanın golü seçildi. Quaresma, Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında Vodafone Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçının 29. dakikasında attığı gol ile takımını öne geçirmişti. Quaresma'nın gola UEFA tarafından manşetlere taşınmıştı. Yapılan oylama sonrasında yüzde 36 oy alan Portekizli futbolcunun golü haftanın golü seçildi.
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