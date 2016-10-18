Bizim için AZİZ olan sadece F.Bahçe

Alanyaspor beraberliği sonrası Fenerbahçeli taraftar, Başkan Aziz Yıldırım’ı önce tribünde, sonra sosyal medyada istifaya davet etti. On binlerce takipçisi olan taraftar hesapları bile çok sert ifadeler kullandı. Yıldırım ise sessizliğini koruyor...
Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisine imza atan Fenerbahçe'de isyan büyüyor... Alanyaspor beraberliği sonrası zirvenin tam 8 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler'de taraftarın hedefinde Başkan AzizYıldırım var. Tribünler ilk kez bu kadar yüksek sesle Yıldırım'ı istifaya çağırıyor. Alanyaspor beraberliği sonrasında tribünde "İstifa" diye bağıran taraftarlar, ardından sosyal medyada da tepkisini çok sert şekilde sürdürdü. On binlerce takipçisi olan taraftar hesaplarından bile Yıldırım'la ilgili ağır ifadeler kullanıldı. Yapılan yorumlarda, "Bizim için Aziz olan sadece Fenerbahçe", "İkinci olan Fenerbahçe istemiyoruz. Her zaman şampiyonluk mücadelesiveren ve şampiyon olan Fenerbahçe istiyoruz" denildi.
YARGITAY KARARINI BEKLEMEYE GEREK YOK HEM tribünde hem de sosyal medyada istifaya davet edilen Başkan Aziz Yıldırım ise şu ana kadar sessizliğini koruyor... Bu sezon yaşanılan başarısızlığın baş sorumlusu olarak gösterilen Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada, yargıtay kararının ardından seçime gideceğini ve aday olmayacağını söylemişti. Fenerbahçe camiası ise Yıldırım'ın yargıtayı beklemeden istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Tepkilerin önümüzdeki maçlarda artarak sürmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.