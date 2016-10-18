  1. Aziz Yıldırım verdiği sözün %50’sini tutar
  2. Asıl sen daha iyisini bulamazsın

Bizim için AZİZ olan sadece F.Bahçe

Alanyaspor beraberliği sonrası li taraftar, Başkan ’ı önce tribünde, sonra da istifaya davet etti. On binlerce takipçisi olan taraftar hesapları bile çok sert ifadeler kullandı. Yıldırım ise sessizliğini koruyor...

Bizim için AZİZ olan sadece F.Bahçe
Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisine imza atan Fenerbahçe'de isyan büyüyor... Alanyaspor beraberliği sonrası zirvenin tam 8 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler'de taraftarın hedefinde Başkan Aziz Yıldırım var. Tribünler ilk kez bu kadar yüksek sesle Yıldırım'ı istifaya çağırıyor. Alanyaspor beraberliği sonrasında tribünde "İstifa" diye bağıran , ardından da da tepkisini çok sert şekilde sürdürdü. On binlerce takipçisi olan taraftar hesaplarından bile Yıldırım'la ilgili ağır ifadeler kullanıldı. Yapılan yorumlarda, "Bizim için Aziz olan sadece ", "İkinci olan Fenerbahçe istemiyoruz. Her zaman şampiyonluk mücadelesi veren ve şampiyon olan Fenerbahçe istiyoruz" denildi.

YARGITAY KARARINI BEKLEMEYE GEREK YOK
HEM tribünde hem de sosyal medyada istifaya davet edilen Başkan Aziz Yıldırım ise şu ana kadar sessizliğini koruyor... Bu sezon yaşanılan başarısızlığın baş sorumlusu olarak gösterilen Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada, yargıtay kararının ardından seçime gideceğini ve aday olmayacağını söylemişti. Fenerbahçe camiası ise Yıldırım'ın yargıtayı beklemeden istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Tepkilerin önümüzdeki maçlarda artarak sürmesi bekleniyor.
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