Asıl sen daha iyisini bulamazsın

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki bir isim de Dick Advocaat... Vitor Pereira'nın yerine büyük umutlarla göreve getirilen fakat takımı düzelteceğine daha kötü duruma getiren Hollandalı hocanın Alanyaspor maçından sonraki açıklamaları da büyük tepki topladı. Advocaat'ın, "Eğer yönetim şu anda benden daha iyisini bulabiliyorsa getirebilir" sözü sosyal medyada gündeme otururken, taraftarların yanıtı da sert oldu. Taraftarlar, "70 yaşındasın, emekli olmuşsun. Dünyanın parasını kazanıyorsun. Asıl sen Fenerbahçe'den daha iyisini nasıl bulacaksın" ifadesini kullandı.