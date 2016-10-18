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Asıl sen daha iyisini bulamazsın

Basın toplantısında “Yönetim benden daha iyisini bulabilirse getirsin” diyen Hollandalı hoca büyük tepki topladı... Taraftarlar sosyal medyada “70 yaşındasın, emekli olmuşsun. Asıl sen Fener’den daha iyisini nasıl bulacaksın” ifadesini kullandı

Asıl sen daha iyisini bulamazsın
Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki bir isim de Dick Advocaat... Vitor Pereira'nın yerine büyük umutlarla göreve getirilen fakat takımı düzelteceğine daha kötü duruma getiren Hollandalı hocanın Alanyaspor maçından sonraki açıklamaları da büyük tepki topladı. Advocaat'ın, "Eğer yönetim şu anda benden daha iyisini bulabiliyorsa getirebilir" sözü sosyal medyada gündeme otururken, taraftarların yanıtı da sert oldu. Taraftarlar, "70 yaşındasın, emekli olmuşsun. Dünyanın parasını kazanıyorsun. Asıl sen Fenerbahçe'den daha iyisini nasıl bulacaksın" ifadesini kullandı.
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