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Antalya 90’da yıkıldı

Deniz’le öne geçen ve bu sezon ilk galibiyete ço k yaklaşan Antalya 90’da A.İlhan’a engel olamad

Antalya 90’da yıkıldı
Süper Lig'de 7. haftanın son maçı dün oynandı... Son iki sırada yer alan takımların buluşmasında Antalyaspor ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. 72. dakikada Eto'o'nun harika asistinde Deniz Kadah ev sahibi takımı öne geçirdi. yaptı. Fakat 90+1'de Ahmet İlhan skoru belirledi.
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