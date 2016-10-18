Antalya 90’da yıkıldı

Süper Lig'de 7. haftanın son maçı dün oynandı... Son iki sırada yer alan takımların buluşmasında Antalyaspor ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. 72. dakikada Eto'o'nun harika asistinde Deniz Kadah ev sahibi takımı öne geçirdi. yaptı. Fakat 90+1'de Ahmet İlhan skoru belirledi.