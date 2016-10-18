Advocaat'in koltuğu gidiyor

Fenerbahçe'de kötü gidişe son verecek çözüm arayışları sürerken Advocaat'ın "Kulübüm benden daha iyisini bulursa getirebilir" diye adeta rest çekmesi muhtemel bir teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.
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Hollandalı çalıştırıcının 1-1 biten Alanya maçı sonrası söylediği bu sözler yönetimde rahatsızlığa neden olurken, Hırvatistan'dan çok konuşulacak sürpriz bir iddia geldi. İddiaya göre, Kardemir Karabük'ün Hırvat hocası İgor Tudor Fenerbahçe'nin hedefinde.
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LİSTENİN 1 NUMARASI TUDOR
Bu haber gerek Fenerbahçe, gerekse Karabük cephesi tarafından şimdilik doğrulanmasa da kapalı kapılar ardında "Fenerbahçe, Tudor'u yakın takibe aldı. Dick Advocaat ile yollar ayrılırsa, takımın başına onu getirmek için düğmeye basılacak" diye konuşuluyor.
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38 yaşındaki Tudor, Karabük'te 7 haftada 12 puan toplarken oynattığı etkili futbolun yanı sıra hırslı kişiliğiyle de kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Hırvat teknik adam, Karabük'ten önce PAOK ve Hajduk Split'i çalıştırdı.
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