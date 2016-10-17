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  2. Başakşehir: 5 Beşiktaş: 4 Fenerbahçe: 1

Kadıköy artık cehennem değil

, evinde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sadece Antep’i yenebildi

Kadıköy artık cehennem değil
Fenerbahçe deplasmanı her takım için korkulu bir deplasmandı. Fakat Fenerbahçe bu sezon sahasında bol keseden dağıtmaya devam ediyor. Fenerbahçe evinde oynadığı 4 lig maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken sadece Gaziantepspor'u 2-1 yenebildi.

LİGDE HER MAÇTA GOL YEDİ
Bu arada Fenerbahçe savunması da SOS vermeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ligde oynanan 7 haftada tüm maçlarda gol yiyen 2 takımdan biri oldu. Fenerbahçe ile birlikte Kayserispor da ligde oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü. Oysa Fener en büyük yatırımı defansa yapmıştı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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