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7 yıl sonra en kötü Fener

7. haftalar itibariyle 3 puanlı sisteme geçildikten sonra 10 puan altında kaldığı 3. sezonunu yaşıyor. Kanarya 7 sene önce 7. haftayı 9 puanla geçmişti.

7 yıl sonra en kötü Fener
Fenerbahçe Akhisar Belediye karşısında 1-1 berabere kalırken ilginç istatistikler ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli takım 7. haftalar itibariyle 3 puanlı sisteme geçildikten sonra bu sezon dahil 3 kez 10 puanın altında kaldı.

2008-09'DA DA AYNI PUAN
Kanarya 1990-91'de 8 puan alırken, 2008- 09'da 9 puan almıştı. Fenerbahçe bu sezon da 7. haftalar sonunda 9 puan toplamış oldu.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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