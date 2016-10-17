7 yıl sonra en kötü Fener

Fenerbahçe Akhisar Belediye karşısında 1-1 berabere kalırken ilginç istatistikler ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli takım 7. haftalar itibariyle 3 puanlı sisteme geçildikten sonra bu sezon dahil 3 kez 10 puanın altında kaldı.



2008-09'DA DA AYNI PUAN

Kanarya 1990-91'de 8 puan alırken, 2008- 09'da 9 puan almıştı. Fenerbahçe bu sezon da 7. haftalar sonunda 9 puan toplamış oldu.