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Hakem Göçek’e penaltı isyanı

Beşiktaşlı futbolcular Levent’in eline çarpan top nedeniyle penaltı bekledi

Hakem Göçek’e penaltı isyanı
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçın 14. dakikasında 'in kararı maça damgasını vurdu. Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında yapılan orta ceza sahası içinde Kayserisporlu Levent'in eline çarptı.

PENALTI BEKLEDİLER
Beşiktaşlı oyuncular bu ele çarpmanın ardından penaltı kararı bekledi. Ancak hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi. Siyah-Beyazlı futbolcular bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulunmasına rağmen Hüseyin Göçek kararından vazgeçmedi.
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