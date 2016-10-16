Hakem Göçek’e penaltı isyanı

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçın 14. dakikasında Hüseyin Göçek'in kararı maça damgasını vurdu. Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında yapılan orta ceza sahası içinde Kayserisporlu Levent'in eline çarptı.
PENALTI BEKLEDİLER
Beşiktaşlı oyuncular bu ele çarpmanın ardından penaltı kararı bekledi. Ancak hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi. Siyah-Beyazlı futbolcular bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulunmasına rağmen Hüseyin Göçek kararından vazgeçmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.