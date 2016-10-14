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600 milyon dolar gelebilir!

TFF Başkanı yayın ihale sürecinin 20 Kasım’da başlaması gerektiğini söylerken, “Yarın (bugün) kulüplerle konuşacağız. Bizim ihaleden beklentimiz 600 milyon dolar civarında” ifadesini kullandı.

600 milyon dolar gelebilir!
Dün gece A Spor'da gündemdeki konuları konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yeni yayın ihalesi hakkında da açıklamalar yaptı. "İhale kanunen 20 Kasım'da başlaması gerekiyor" diyen Demirören, "Federasyon içinde bir komisyon kurduk, onlar değerlendirme yapıyor. Yarın (bugün) saat 16.00'da Süper Lig'deki 18 kulübe neler yaptığımızı anlatacağız. Önümüzdeki hafta şartnameyi çıkarmamız gerekiyor' dedi. Yayın ihalesinden beklediğini bir rakam olduğunu ifade eden Demirören şöyle devam etti: Bizim beklentimiz 600 milyon dolar civarında.

MARKA DEĞERİMİZ ARTTI
Yani yüzde 50 oranında bir atış bekliyoruz. Futbolumuzun şu anki değeri arttı. Birlik ve beraberlik futbolun marka değerine değer kattı.

ASPOR'A ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPTI
yayın koordinatörü Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Demirören, Arda'nın hatalı davrandığını belirttikten sonra, "Karar hocamızın. İnşallah yeniden çağırır" ifadesini kullandı.
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