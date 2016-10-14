600 milyon dolar gelebilir!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören yayın ihale sürecinin 20 Kasım’da başlaması gerektiğini söylerken, “Yarın (bugün) kulüplerle konuşacağız. Bizim ihaleden beklentimiz 600 milyon dolar civarında” ifadesini kullandı.
Dün gece A Spor'da gündemdeki konuları konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören yeni yayın ihalesi hakkında da açıklamalar yaptı. "İhale kanunen 20 Kasım'da başlaması gerekiyor" diyen Demirören, "Federasyoniçinde bir komisyon kurduk, onlardeğerlendirme yapıyor. Yarın (bugün)saat 16.00'da Süper Lig'deki 18 kulübeneler yaptığımızı anlatacağız. Önümüzdekihafta şartnameyi çıkarmamızgerekiyor' dedi. Yayın ihalesinden beklediğini bir rakam olduğunu ifade eden Demirören şöyle devam etti: Bizim beklentimiz600 milyon dolar civarında.
MARKA DEĞERİMİZ ARTTI
Yani yüzde 50 oranında bir atış bekliyoruz. Futbolumuzun şu anki değeri arttı. Birlik ve beraberlik futbolun marka değerine değer kattı.
ASPOR'A ÇARPICIAÇIKLAMALAR YAPTI A Spor yayın koordinatörü Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Demirören, Arda'nın hatalı davrandığını belirttikten sonra, "Karar hocamızın. İnşallah yeniden çağırır" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.