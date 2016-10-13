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’e Allah selamet versin

Yönetici , Beşiktaş’tan ayrılan Gomez’le ilgili olarak, “Allah ona selamet versin” ifadesini kullandı.

Mario Gomez’e Allah selamet versin
Beşiktaşlı yöneticilerden Ahmet Nur Çebi, Gökhan Töre ve Gomez hakkında açıklamalarda bulundu. Töre için "Hocamızın raporuna göre Ocak'ta transfer edilebilir" diyen Çebi, Gomez için, "Allah selamet versin. Onla ilgili bir açıklama yapmak doğru değil" dedi.

SOSA, FENER'E GİDEBİLİR
Sosa'nın F.Bahçe'ye gideceği haberlerini de cevaplayan , "Sosa bizim oyuncumuz değil. Bize iyi bir bonservis bedeli getirdi. Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Bu konuda bir yorum yapamayız" diye konuştu.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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