Mario Gomez’e Allah selamet versin

Beşiktaşlı yöneticilerden Ahmet NurÇebi, Gökhan Töre ve Gomez hakkında açıklamalardabulundu. Töre için "Hocamızın raporunagöre Ocak'ta transfer edilebilir" diyen Çebi,Gomez için, "Allah selamet versin. Onla ilgili biraçıklama yapmak doğru değil" dedi.
SOSA, FENER'E GİDEBİLİR
Sosa'nın F.Bahçe'ye gideceği haberlerini de cevaplayan Ahmet Nur Çebi, "Sosa bizim oyuncumuz değil. Bize iyi bir bonservis bedeli getirdi. Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Bu konuda bir yorum yapamayız" diye konuştu.
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