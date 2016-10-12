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firesiz devam ediyor

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan -İs viçre Andorra’yı devirdi. Böylece firesiz liderliğine devam

İsviçre firesiz devam ediyor
Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 3. maçlar sonunda hiç puan kaybetmeden B Grubu'nda liderliğini sürdürüyor. Grup maçlarına 2-0'lık Portekiz galibiyetiyle başlayan İsviçre ardından deplasmanda önce Macaristan'ı 3-2, sonra da Andorra'yı yine dış sahada 2-1 yenerek 3 maçta 9 puana ulaştı. Böylece liderliğini devam ettirdi.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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