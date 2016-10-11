Mesleği dişçi maaşı 20 bin Euro

Dünya Kupası elemelerinde Milli Takımımız'ı 2-0 mağlup eden İzlanda'nın büyük yükselişi devam ediyor... 4 yıl önce FIFA sıralamasında 133. sırada yer alan İskandinav ülkesi, üst üste gelen başarıların ardından 27. sıraya kadar yükseldi. Kuşkusuz bu yükselişin en önemli mimarlarından birisi teknik direktör Heimir Hallgrimsonn... 49 yaşındaki çalıştırıcının meslektaşlarıyla kıyanlandığında oldukça mütevazi bir hayatı var. İzlanda Futbol Federasyonu'ndan 20 bin Euro maaş alan Hallgrimsonn aynı zamanda gerçek mesleği olan diş hekimliğini de sürdürüyor. Hallgrimsonn 5 bin 5 bin nüfuslu Heimaey isimli bir adada dişçilik yapıyor.



LİSANLI SPORCULARIMIZ, İZLANDA KADAR

1993 yılında teknik adamlığa adım atan Hallgrimsonn, 2011'e kadar genellikle kadın takımlarını çalıştırdı. Öte yandan İzlanda ile ilgili çok çarpıcı bir veri dikkat çekiyor. Ülkenin nüfusu 335 bin kişiyken, Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı 480 bin. Bu bile İzlanda'nın başarısını anlamaya yetiyor.



