Florya’daki arazimiz asla elden çıkarılmasın

Galatasaray' ın eski yöneticilerinden ve son seçimde Dursun Özbek'e karşı aday olan ancak kazanamayan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Florya arazisinin elden çıkarılmasına şiddetle karşı çıktı.



MANTIĞI YOK!

Dursun Özbek'in açıklamalarına göre Riva'dan 280 milyon dolar kazanacaklarını ifade eden Özdoğan, "Bizim 240 milyon dolar banka borcumuz var. Riva'daki borçlarımız için bu kafi. Peki biz niye Florya'yı satıyoruz. Bunun bir mantığı yok. Neden elimizdeki haklardan feraget ediyoruz. Florya'ya asla dokunulmamasını ve Riva için de anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesini istiyoruz. Florya konusunda netiz" ifadesini kullandı.