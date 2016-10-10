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Galatasaray’da çok iş yaparım

Galatasaray’da çok iş yaparım
Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan iddialı konuştu. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "G.Saray'da çok iş yaparım. Kendimi her an oynayacakmış gibi maçlara hazırlıyorum" diye konuştu
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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