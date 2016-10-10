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Darbe girişimini ’dan öğrendim

Darbe girişimini Leiva’dan öğrendim
G.Saray Dergisi'ne konuşan yönetici Levent Nazifoğlu ilginç bir konuya değindi. Lucas Leiva için İbiza Adası'na gittiğini söyleyen Nazifoğlu, "Burada menajeriyle konuşurken bana menajeri tarafından Türkiye'de darbe girişiminin olduğu söylendi. Kendisine böyle birşey imkansız dedim" diye konuştu.

NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM
Haberi duyduktan sonra şaşırdığını söyleyen Nazifoğlu, "Orada transferi mi düşüneyim, ailemi mi, ülkemi mi bir anda dona kaldım. Tabii 'ya bunu izah etmek zordu. Ancak darbe girişimini ondan öğrenmiş oldum" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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