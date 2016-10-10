Beşiktaş’ta Adriano depremi

Beşiktaş'ta Vodafone Arena'da Başakşehir ile oynanan karşılaşmada beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Brezilyalı futbolcu Adriano Correia sakatlık geçirdi. Adriano oyuna devam edemeyeceğini anlayınca değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine Teknik Direktör Şenol Güneş Adriano'yu alarak oyuna Tosic'i dahil etti. Yıldız oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak.