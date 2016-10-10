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Arsenal ikinci hayalim

, “G.Saray’da oynama hayalini gerçekleştirdim. İkinci hayalim Arsenal forması” dedi

Arsenal ikinci hayalim
G.Saray Dergisi'ne konuşan Tolga Ciğerci çocukluğundan beri en büyük hayalinin G.Saray ve Arsenal'de oynamak olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim. Diğeri neden olmasın" dedi. Ailece G.Saraylı olduklarını vurgulayan Tolga Ciğerci, "8 yaşındayken Süper Kupa maçını hatırlıyorum. Topla koşarken topa Mario Jardel diye bağırarak vururduk" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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