Olürdük kupayı aldırmazdık

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2011/12 sezonunda Saracoğlu'nda şampiyonluk kapasını almasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.



KARANLIKTA KUPA ALINIR MI

Mahmut Uslu şu ifadeleri kullandı: "O zamanki yönetimde ben yoktum. Ben olsam zaten o kupayı aldırmazdım. Bu net! Çünkü provakosyona alet oldu hepsi. Bizim gibi adam olsaydı orada aldırmazdı kupayı. Biz ölürdük aldırmazdık. Seyirciydim o zaman ben. Bütün ailem gaz yedi. Aziz Yıldırım olsaydı zaten böyle bir şey olmazdı. Kupayı alacaktınız zaten aceleniz ne. Karanlıkta kupa alınır mı? Ondan sonra ne oldu. Provokasyon var. O zaman Lütfi Arıboğan vardı. Araştırın o adamı."