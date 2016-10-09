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Olürdük kupayı aldırmazdık

A Spor’a konuşan , “2012’de ben yönetici olsam Galatasaray kupayı sahamızda kaldıramazdı. Biz ölürdük ama yine aldırmazdık”

Olürdük kupayı aldırmazdık
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2011/12 sezonunda Saracoğlu'nda şampiyonluk kapasını almasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

KARANLIKTA KUPA ALINIR MI
Mahmut Uslu şu ifadeleri kullandı: "O zamanki yönetimde ben yoktum. Ben olsam zaten o kupayı aldırmazdım. Bu net! Çünkü provakosyona alet oldu hepsi. Bizim gibi adam olsaydı orada aldırmazdı kupayı. Biz ölürdük aldırmazdık. Seyirciydim o zaman ben. Bütün ailem gaz yedi. Aziz Yıldırım olsaydı zaten böyle bir şey olmazdı. Kupayı alacaktınız zaten aceleniz ne. Karanlıkta kupa alınır mı? Ondan sonra ne oldu. Provokasyon var. O zaman Lütfi Arıboğan vardı. Araştırın o adamı."
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