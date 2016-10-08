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Dışardan vuracağım!

Fenerbahçe’nin süper starı , “Bu sezon oyun kuran bir pivot olacağım. Üçlüklerime de herkes hazır olsun” diyerek herkesi şaşırttı.

Dışardan vuracağım!
Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı ABD'li pivotu , bu sezon daha farklı bir performans sergileyeceğini söyledi. Kilo verdiğini söyleyen 2.08'lik oyuncu, "Kesinlikle geçen sezona göre daha iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Sanırım bu sezon daha fazla asist ortalamasına sahip olacağım. Oyun kuran bir pivot olacağım. Ayrıca bu sezon üçlük de atacağım" ifadelerini kullandı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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