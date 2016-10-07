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’dan 6 gollü galibiyet

Hırvatlar, Kosova deplasmanında çok farklı kazandı...

Hırvatistan’dan 6 gollü galibiyet
Milller'in yer aldığı I Grubu'nda dün iki maç daha oynandı. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatistan, Kosova deplasmanında 6-0 kazanmayı başardı.

İZLANDA SON ANDA
Hırvatlar'ın gollerini Mandzukic (3) ile Mitrovic, Perisic ve Kalinic attı. Diğer maçta ise İzlanda son dakikalarda attığı iki golle evinde Finlandiya'yı 3-2 yendi.
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