Hırvatistan’dan 6 gollü galibiyet

Milller'in yer aldığı I Grubu'nda dün iki maç daha oynandı. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatistan, Kosova deplasmanında 6-0 kazanmayı başardı.



İZLANDA SON ANDA

Hırvatlar'ın gollerini Mandzukic (3) ile Mitrovic, Perisic ve Kalinic attı. Diğer maçta ise İzlanda son dakikalarda attığı iki golle evinde Finlandiya'yı 3-2 yendi.