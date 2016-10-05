Denizli’den G.Saray’a 425 bin dolar!

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Denizli işlerin beklendiği gibi gitmemesi üzerine 2 Mart 2016'da görevinden ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, göreve gelirken peşin olarak 1.5 milyon dolar alan tecrübeli hocadan, sözleşme süresini tamamlamadığı için 625 bin dolar geri ödeme istemişti. Alınan bilgilere göre Denizli geçtiğimiz günlerde Galatasaray kulübüne iki taksit halinde 425 bin dolarlık ödeme yaptı. Denizli kalan 200 bin doları da yıl sonuna kadar ödeyerek verdiği sözü yerine getirecek.