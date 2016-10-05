Denizli’den G.Saray’a 425 bin dolar!

Galatasarayile geçtiğimiz sezon1.5 yıllık sözleşme imzalayanMustafa Denizliişlerin beklendiğigibi gitmemesi üzerine2 Mart 2016'dagörevinden ayrılmıştı.Sarı-Kırmızılı yönetim,göreve gelirkenpeşin olarak 1.5 milyondolar alan tecrübelihocadan, sözleşmesüresini tamamlamadığıiçin 625 bin dolargeri ödeme istemişti.Alınan bilgilere göreDenizli geçtiğimizgünlerde Galatasaraykulübüne iki taksit halinde425 bin dolarlıködeme yaptı. Denizlikalan 200 bin dolarıda yıl sonuna kadarödeyerek verdiği sözüyerine getirecek.
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