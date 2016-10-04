Muratbey Uşak’ın Avrupa sınavı

Muratbey Uşak, FIBA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında bugün Romanya temsilcisi U-BT Cluj Napoca'yı konuk edecek. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Bilet fiyatlarını 20 TL olarak açıklayan yönetim, sezonluk kombine kartların satışının da devam ettiğini duyurdu.