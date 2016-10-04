Helal olsun yengelere

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve RobinVan Persie'nin eşi Boushra Van Persie, Alternatif Yaşamı DesteklemeDerneği'ne (ADER) ait olan ve yaşları 18 ile 35 arasındaki Down Sendromlu gençlerin çalıştığı Down Cafe'de bir günlüğüne çalıştı. Organizasyona, İpekAçar, Yağmur Tanrısevsin, EbruSeyyar ve Emel Yıldırım da katıldı. Sabahın erken saatlerinde kafede mesaiye başlayan ekip, hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Selda Topal'ın önderliğinde, Zeynep Demirel, BoushraVan Persie ve İpek Açar işin mutfak kısmını üstlendi. Beş ünlü kadın; pasta, kek ve böreğin yanı sıra kısır yaptı, sarma sardı. Yağmur Tanrısevsin ileEmel Yıldırım ise servis konusunda ekibe destek oldu.
BAĞIŞLANAN TABLOLARI DA SATIN ALDILAR Yapılan pasta, börek ve kekler ise antrenmandan sipariş veren Fenerbahçeli futbolculara gönderildi. Akşama doğru tüm ürünler satıldı ve Down Cafe için hatırı sayılır bir gelir elde edildi. Ardından kafe çalışanları ile ünlüler, başarılarını dans ederek kutladı. Bu arada aynı ekip Down Cafe'ye yardım amacıyla bağışlanan tabloları da satın alarak ikinci bir gelir bıraktı. Yapılan bu güzel organizasyon her kesimden büyük bir övgü aldı.
VOLKAN BU İŞEÇOK ŞAŞIRACAK! Zeynep Demirel,Down Cafe ileSelda Topal sayesinde tanışmafırsatı bulduğunu söyledi.Demirel,"Yaptığım kurabiyelerinVolkan'ı çok şaşırtacağınıdüşünüyorum. Çok güzelbir organizasyondu" dedi.
İSTANBUL'DAÇOK MUTLUYUZ Robin van Persie'nin eşi Bouchra ise down sendromlular yardım etmenin çok güzel olduğunu, daha önce de İngiltere'de çocuklarla ilgili projelere katıldığını söyledi. İstanbul'da çok mutlu olduğunu ifade eden Bouchra, "Mutfakla aram çok iyi. Hergün iki öğün yemek yapıyorum" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
allah razı olsun sizden iyiki varsınız
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.