  1. Düşüyor ve kalkamıyor
  2. Quaresma Atiba’dan özür dilemeli

Helal olsun yengelere

, ve önceki gün çok anlamlı bir organizasyona imza attı. Yapılan pasta, börek ve kekler li futbolculara satıldı. Çocuklar için önemli bir gelir elde edildi.

Helal olsun yengelere
Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve Robin Van Persie'nin eşi Boushra Van Persie, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ADER) ait olan ve yaşları 18 ile 35 arasındaki Down Sendromlu gençlerin çalıştığı Down Cafe'de bir günlüğüne çalıştı. Organizasyona, İpek Açar, Yağmur Tanrısevsin, Ebru Seyyar ve Emel Yıldırım da katıldı. Sabahın erken saatlerinde kafede mesaiye başlayan ekip, hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Selda Topal'ın önderliğinde, Zeynep Demirel, Boushra Van Persie ve İpek Açar işin mutfak kısmını üstlendi. Beş ünlü kadın; pasta, kek ve böreğin yanı sıra kısır yaptı, sarma sardı. Yağmur Tanrısevsin ile Emel Yıldırım ise servis konusunda ekibe destek oldu.



BAĞIŞLANAN TABLOLARI DA SATIN ALDILAR
Yapılan pasta, börek ve kekler ise antrenmandan sipariş veren Fenerbahçeli futbolculara gönderildi. Akşama doğru tüm ürünler satıldı ve Down Cafe için hatırı sayılır bir gelir elde edildi. Ardından kafe çalışanları ile ünlüler, başarılarını dans ederek kutladı. Bu arada aynı ekip Down Cafe'ye yardım amacıyla bağışlanan tabloları da satın alarak ikinci bir gelir bıraktı. Yapılan bu güzel organizasyon her kesimden büyük bir övgü aldı.


VOLKAN BU İŞE ÇOK ŞAŞIRACAK!
Zeynep Demirel, Down Cafe ile Selda Topal sayesinde tanışma fırsatı bulduğunu söyledi. Demirel, "Yaptığım kurabiyelerin Volkan'ı çok şaşırtacağını düşünüyorum. Çok güzel bir organizasyondu" dedi.


İSTANBUL'DA ÇOK MUTLUYUZ
Robin van Persie'nin eşi Bouchra ise down sendromlular yardım etmenin çok güzel olduğunu, daha önce de İngiltere'de çocuklarla ilgili projelere katıldığını söyledi. İstanbul'da çok mutlu olduğunu ifade eden Bouchra, "Mutfakla aram çok iyi. Her gün iki öğün yemek yapıyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mehmet &#231;elik mehmet çelik

allah razı olsun sizden iyiki varsınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 09:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar