Cesare Prandelli basına tanıtıldı

Valencia ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı Prandelli için Mestalla Stadı'nda bir tören düzenlendi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan İtalyan hoca Valencia gibi önemli bir kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kulübü hak ettiği noktaya taşımak istiyorum. Oyuncuların temsil ettikleri kulüp ve taraftar için kendisini sorumlu hissetmesi gerekir. Futbolculara takım olma anlayışı kazandırmalıyız" dedi.