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yaptırıyor

Gökdeniz Karadeniz cami yaptırıyor
Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Rubin Kazan'da görev yapan , Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhiriyeti'nde inşa ettiriyor. Başkent Kazan'a 30 km uzaklıktaki Kalinino köyünde yapımına başlanan ve adı Karadeniz olacak olan camide lojman, kafeterya ve helal ürünlerinin satılacağı mağaza yer alacak. Aynı anda 300 kişi namaz kılabilecek.
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