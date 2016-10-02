A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, nükseden sakatlığı sonucunda artan ağrıları nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'ın aday kadrodan çıkarıldığı, yerine Caner Erkin'in dahil edildiği belirtildi.
A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Ukrayna, 9 Ekim Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
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