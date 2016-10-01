Van Persie: 2 hafta sonra daha iyi olurum!

Sarı-Lacivertli ekibin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, sarı-lacivertli takıma yardımcı olmak istediğini belirterek, iki haftalık antrenmandan sonra daha fazla süre alabilecek duruma geleceğini söyledi.



CUMA'DAN BERİ İYİYİM

Geçen hafta cuma gününden bu yana takımla antrenmanlara çıktığı vurgulayan 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, "Çok iyi hissediyorum. Cumadan beri takımla antrenmanlara çıkıyorum. Öncesinde biraz daha zayıftım ama cumadan beri gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.