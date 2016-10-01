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İyi ki onu takımda tutmuşuz

İyi ki onu takımda tutmuşuz
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın üst üste alınan galibiyetler sonrası keyfi biraz yerine gelirken, Emmnanuel Emenike'nin performansından ayrıca mutlu olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli yöneticilere "Emenike'yi takımda tutmakla çok doğru bir karar verdik" diyen Başkan Yıldırım, "Kendisine çok iyi bakmış ve iyi çalışıyor. Sahadaki hırsını görebiliyoruz. Gol atmaya da başladı. Bu onu daha da ateşler" ifadesini kullandı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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