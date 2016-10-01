Aslan’ın mor forması görücüye çıktı

Galatasaray'ın merakla beklenen üçüncü forması dün görücüye çıktı. Resmi siteden açıklanan yeni forma mor ve beyaz renklerden oluşuyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan forma GSStore'da satışa çıktı. Forma, mor renginden dolayı sosyal medyada rakip taraftarların esprilerine de neden oldu.