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Aslan’ın mor forması görücüye çıktı

Aslan’ın mor forması görücüye çıktı
Galatasaray'ın merakla beklenen üçüncü forması dün görücüye çıktı. Resmi siteden açıklanan yeni forma mor ve beyaz renklerden oluşuyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan forma GSStore'da satışa çıktı. Forma, mor renginden dolayı sosyal medyada rakip taraftarların esprilerine de neden oldu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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