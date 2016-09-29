Napoli Benfica’yı 4 golle devirdi

Devler Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Napoli, Benfica'yı 4-2 yenerek grubunda 2'de 2 yaptı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Hamsik, 51 ve 58'de Mertens ve 54'te Milik attı. Portekiz temsilcisi Benfica'nın sayılarını ise 70'de Guedes ve 86'da Salvio kaydetti. Benfica'nın 4-0'dan sonra skoru 4-2'ye getirmesi ve sonrasında puan araması maçın en önemli ayrıntısıydı. Grupta 6 puan yapan Napoli, liderlik için büyük bir adım attı.
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