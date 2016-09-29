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Kuyt: Bu maç benim için özel

Fener’in eski yıldızı Kuyt, “Bu maç benim için çok özel. Kazanmak için oynayacağım”

Kuyt: Bu maç benim için özel
Feyenoord forması ile Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek olan , "Özel bir maç olacak. Maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ama Fenerbahçe'ye ve mükemmel taraftarlarına da saygı duyacağım. Her zaman her yerde en büyük Fener" dedi
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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