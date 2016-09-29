A Spor’dan efsane gece

Efsane futbolcu Pele’nin filminin galası A Spor ve Altınkılıç Kefir ev sahipliğinde Zorlu Center’da gerçekleştirildi. Geceye A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim ve futbol dünyasının birçok ünlü ismi katıldı.
Futbolseverlerin kanalı A Spor efsane bir geceye imza attı. Futbol tarihinin efsane futbolcusu Pele'nin filminin galası A Spor ve Altınkılıç Kefir evsahipliğinde Cinemaksimum Zorlu Center'da yapıldı.
GeceyeTurkuvaz Medya yöneticilerive yazarları da katıldı.
GECE SPOR GALASINA DÖNÜŞTÜ
Galaya spor camiasının tanınmış simaları katıldı. A Spor yöneticileri Serkan Korkmaz ve Ender Bilgin ile A Spor reklam müdürü Didem Babacan Yavaş, Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin tarafından karşılanan gecenin davetlileri Türk spor tarihinin yapı taşları ile gece adeta bir spor galasına dönüştü.
ALTINKILIÇ'TAN DESTEĞE DEVAM
Geceye Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, teknik adamlardan Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, G.Saray 2. Başkanı Nasuhi Sezgin, Beşiktaş eski yöneticilerinden Sinan Vardar, yazarlarımız Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan katıldı. Gecenin ev sahiplerinden Altınkılıç Kefir Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç ve genel müdür Fatih Altınkılıç marka olarak spora olan desteklerinin devam edeceğini söylediler.
"PELE Mİ MARADONA MI?" TERİM: MESSİ BAŞKA Pele filminin galasına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim "Pele mi Maradona mı?" sorusuna farklı bir yanıt verdi. Terim, "Pele dönemin en iyisi ama Messi çok başka" dedi. Pele'nin tekniğiyle zekasıyla saha içindeki yönetimiyle saha dışı sempatikliğiyle farklı bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Daha sonra Maradona geldi. Ama Messi'yi onların önüne koyarım" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.