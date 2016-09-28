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Stoch: Bu stat benim evim, evim yeniden dolsun

Stoch, “Fener’in stadını hep dolu hatırlarım. Burası benim evim. Ve evimin yeniden dolmasını istiyorum” dedi

Stoch: Bu stat benim evim, evim yeniden dolsun
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, stadın hep dolu günlerini hatırladığını, burasını kendi evi gibi gördüğünü belirterek, Feyenoord maçıyla birlik bu evin yeniden dolu olmasını istediklerini söyledi. FBTV'de canlı yayına katılan ve Miroslav Stoch, takımda rekabetin yüksek düzeyde olduğunu belirterek şöyle devam etti:, "Çok sayıda iyi oyuncu var ve milli takımlara verdiğimiz oyunculardan da bunu anlayabilirsiniz. Bu durum hocamız açısından da çok zor, oyuncu seçiminde eminim zorlanıyordur."

SEVİNCİME BAKIN!
Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Stoch, "Attığım gollerden sonra sevincime bakarak beni anlayabilirsiniz" ifadesini kullandı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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