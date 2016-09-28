Stoch: Bu stat benim evim, evim yeniden dolsun

Fenerbahçe'nin Slovakfutbolcusu Miroslav Stoch, stadınhep dolu günlerini hatırladığını,burasını kendi evi gibi gördüğünübelirterek, Feyenoord maçıylabirlik bu evin yeniden dolu olmasınıistediklerini söyledi. FBTV'decanlı yayına katılan ve MiroslavStoch, takımda rekabetin yüksekdüzeyde olduğunu belirterek şöyledevam etti:, "Çok sayıda iyi oyuncuvar ve milli takımlara verdiğimizoyunculardan da bunu anlayabilirsiniz.Bu durum hocamızaçısından da çokzor, oyuncu seçimindeeminim zorlanıyordur."
SEVİNCİME BAKIN!
Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Stoch, "Attığım gollerden sonra sevincime bakarak beni anlayabilirsiniz" ifadesini kullandı.
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