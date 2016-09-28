  1. Kartal’sın Dinamo'yu avlarsın
  2. 3-4 maç ceza geliyor

istikrar abidesi

Jan Durica istikrar abidesi
Trabzonspor'un 34 yaşındaki Slovak futbolcusu ilk 5 haftanın en istikrarlı oyuncusu oldu. Sezon başında bonservis ödenmeden 2 yıllık sözleşme yapılan Jan Durica ilk 5 maçta 450 dakika forma giydi.
Etiketler:
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar