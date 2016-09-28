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Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

Devler Liginde gecenin sonuçları!

gruplarında 2. hafta maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün A, B, C ve D gruplarında 2. hafta maçları oynandı. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki 2. mücadelesinde sahasında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta Napoli, evinde ağırladığı Benfica'yı 4-2 mağlup etti.

C Grubu'nda, Arda Turan'ın formasını giydiği ve 1 gol kaydettiği maçta , 'ı 1-0 geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Arsenal - Basel: 2-0

Ludogorets - Paris Saint-Germain: 1-3

B Grubu:

Beşiktaş - Dinamo Kiev: 1-1

Napoli - Benfica: 4-2

C Grubu:

Borussia Mönchengladbach - Barcelona: 1-2

Celtic - : 3-3

D Grubu:

- Bayern Münih: 1-0

Rostov - PSV: 2-2
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 00:10
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