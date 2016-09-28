Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta maçları tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün A, B, C ve D gruplarında 2. hafta maçları oynandı. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki 2. mücadelesinde sahasında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta Napoli, evinde ağırladığı Benfica'yı 4-2 mağlup etti.
C Grubu'nda, Arda Turan'ın formasını giydiği ve 1 gol kaydettiği maçta Barcelona, Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Arsenal - Basel: 2-0
Ludogorets - Paris Saint-Germain: 1-3
B Grubu:
Beşiktaş - Dinamo Kiev: 1-1
Napoli - Benfica: 4-2
C Grubu:
Borussia Mönchengladbach - Barcelona: 1-2
Celtic - Manchester City: 3-3
D Grubu:
Atletico Madrid - Bayern Münih: 1-0
Rostov - PSV: 2-2
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