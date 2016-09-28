Allardyce’ın aldığı rüşvet İngiltere’yi sarstı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın bonservisi 3. şahıslarda olan futbolcuların transferini yasal hale getirmek için aldığı rüşvet görüntülendi. Futbol Federasyonu Allardyce’yi kovdu.
İngiltere'de büyük skandal!... Bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntüleri İngiltereMilli Takımı Teknik DirektörüSam Allardyce'ı zor durumda bıraktı. 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, kendilerini Uzak Doğu'dan gelen işadamları olarak tanıtan Daily Telegraph gazetesinin iki muhabirine, federasyonun transferle ilgili kurallarının nasıl aşılabileceği konusunda yardım etmek için 400 bin sterlin karşılığında anlaşma sağladı. Arjantinli Carlos Tevez ve Javier Mascherano'nun transferleri bu şekilde gerçekleşti. Ardından Allardyce, muhataplarına 2014 yılında West Ham'a 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle gelen EnnerValencia'yı örnek gösterdi. İngiltere Futbol Federasyonu skandal görüntülerin ardından tecrübeli hoca adam ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ada basınına göre yeni teknik direktör Roberto Mancini olacak.
ŞU ANA KADAR1 MAÇA ÇIKTI
Allardyce 2018 Dünya Kupası grup elemelerinde milli takımın başında çıktığı tek maçta Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.
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