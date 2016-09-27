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ayrılmak istiyor

Hamit Altıntop ayrılmak istiyor
Oyuna girmediği için Ç.Rize maçından sonra Riekerink'e tepki gösteren Hamit Altıntop'un yönetim ile görüşerek devre arasında ayrılmak istediğini söylediği ortaya çıktı.
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  • 27 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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